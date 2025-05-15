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Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения
Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения - РИА Новости, 15.05.2025
Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения
Комитет по внешней торговле Европарламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:43:00+03:00
2025-05-15T12:43:00+03:00
2025-05-15T14:10:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Комитет по внешней торговле Европарламента утвердил предложение повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщил РИА Новости парламентский источник. "Да, это так", — сказал он. Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января. В пресс-службе Европарламента уточнили, что голосование на пленарной сессии по этому вопросу запланировано на 21 мая. Инициатива Еврокомиссии вызвала обеспокоенность у крупнейшего объединения европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca. Как говорится в их заявлении, введение заградительных пошлин на российские удобрения и другую продукцию ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители попросили пересмотреть проект постановления, отложив меры против России и Белоруссии на год, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран и установить контроль за ценами на удобрения.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html
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экономика, россия, белоруссия, москва, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Белоруссия, Москва, Евросоюз, В мире
Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения
Комитет ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии