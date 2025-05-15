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В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 15.05.2025
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16:49 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/udmurtija-2017156075.html
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 15.05.2025
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины
Полиция задержала жителя поселка в Удмуртии, который подозревается в том, что в ходе ссоры задушил знакомую, продержал ее тело два месяца на балконе, а потом... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:49:00+03:00
2025-05-15T16:49:00+03:00
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя поселка в Удмуртии, который подозревается в том, что в ходе ссоры задушил знакомую, продержал ее тело два месяца на балконе, а потом расчленил, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Подозреваемый в убийстве женщины задержан моими коллегами из межрайонного отдела № 1 управления уголовного розыска МВД по Удмуртской республике и межмуниципального отдела МВД России "Глазовский". В ходе обыска на балконе задержанного был обнаружен фрагмент женского тела". - написала Волк. Следствие предварительно установило, что в марте в ходе ссоры злоумышленник задушил свою знакомую. Тело жертвы пролежало на балконе его квартиры около двух месяцев. В мае мужчина расчленил его и выкинул несколько частей в мусорный бак. Позже они были обнаружены в распределительном центре предприятия по переработке мусора города Глазова. Криминалисты установили личность погибшей, ею оказалась 44-летняя жительница удмуртского поселка Балезино. Полицейские вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. Выяснилось, что это 34-летний житель этого же населенного пункта. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый заключен под стражу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250515/zhenschina-2017038929.html
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удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), глазов, ирина волк
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Глазов, Ирина Волк
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Удмуртии задержали мужчину, задушившего знакомую и расчленившего ее тело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция задержала жителя поселка в Удмуртии, который подозревается в том, что в ходе ссоры задушил знакомую, продержал ее тело два месяца на балконе, а потом расчленил, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Подозреваемый в убийстве женщины задержан моими коллегами из межрайонного отдела № 1 управления уголовного розыска МВД по Удмуртской республике и межмуниципального отдела МВД России "Глазовский". В ходе обыска на балконе задержанного был обнаружен фрагмент женского тела". - написала Волк.
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Следствие предварительно установило, что в марте в ходе ссоры злоумышленник задушил свою знакомую. Тело жертвы пролежало на балконе его квартиры около двух месяцев. В мае мужчина расчленил его и выкинул несколько частей в мусорный бак. Позже они были обнаружены в распределительном центре предприятия по переработке мусора города Глазова.
Криминалисты установили личность погибшей, ею оказалась 44-летняя жительница удмуртского поселка Балезино. Полицейские вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. Выяснилось, что это 34-летний житель этого же населенного пункта.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый заключен под стражу, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)ГлазовИрина Волк
 
 
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