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В Стамбуле началась встреча Фидана с российской делегацией - РИА Новости, 15.05.2025
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20:58 15.05.2025 (обновлено: 22:46 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017215315.html
В Стамбуле началась встреча Фидана с российской делегацией
В Стамбуле началась встреча Фидана с российской делегацией - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбуле началась встреча Фидана с российской делегацией
Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, началась в четверг, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:58:00+03:00
2025-05-15T22:46:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
хакан фидан
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, началась в четверг, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.Министр вылетел в Стамбул из Антальи, где принял участие в неформальном совещании глав МИД НАТО."Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", - сообщил источник. Переговоры стартовали около 20.50 мск.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Предположительно, глава МИД Турции прибыл во дворец Долмабахче в Стамбуле
Предположительно, глава МИД Турции прибыл во дворец Долмабахче в Стамбуле на фоне сообщений о встрече с делегацией РФ
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5
4.7
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Стамбуле началась встреча Фидана с российской делегацией

В Стамбуле начались переговоры главы МИД Турции Фидана с российской делегацией

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, началась в четверг, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Министр вылетел в Стамбул из Антальи, где принял участие в неформальном совещании глав МИД НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
«
"Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче", - сообщил источник. Переговоры стартовали около 20.50 мск.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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