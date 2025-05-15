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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 15.05.2025
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15:59 15.05.2025 (обновлено: 16:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017140910.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 15.05.2025
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:59:00+03:00
2025-05-15T16:19:00+03:00
в мире
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реджеп тайип эрдоган
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация.Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в районе города Кулу провинции Конья в 100 километрах от турецкой столицы, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг залегал на глубине почти 19 километров. По данным турецких СМИ, толчки ощущались в Анкаре и соседних городах.Обсерватория Кандилли оценила глубину залегания очага в 7 километров.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Сибига.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции произошло землетрясение

В провинции Конья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в турецкой провинции Конья, ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация.
Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.46 мск, расположен в районе города Кулу провинции Конья в 100 километрах от турецкой столицы, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг залегал на глубине почти 19 километров. По данным турецких СМИ, толчки ощущались в Анкаре и соседних городах.
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Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Сибига.
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Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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