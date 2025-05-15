https://ria.ru/20250515/tsb-2017204065.html
ЦБ расширит требования к иностранным цифровым правам
ЦБ расширит требования к иностранным цифровым правам - РИА Новости, 15.05.2025
ЦБ расширит требования к иностранным цифровым правам
Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:50:00+03:00
2025-05-15T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от повышенных рисков, сообщил регулятор. "Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок. Указание регулятора направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов", - говорится в сообщении регулятора. "Указание Банка России устанавливает дополнительные критерии к ИЦП. Они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России. В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц", - поясняет ЦБ. Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна, кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях, отмечает регулятор. В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, добавляет регулятор. Новое указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года, говорится в сообщении. С августа 2024 года зарубежные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА), для чего оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20250512/tsb-2016514203.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ расширит требования к иностранным цифровым правам
ЦБ расширит требования к иностранным цифровым правам с 26 мая
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банк России с 26 мая расширяет требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, мера направлена на защиту инвесторов от повышенных рисков, сообщил регулятор.
"Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок. Указание регулятора направлено на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов", - говорится в сообщении регулятора.
"Указание Банка России устанавливает дополнительные критерии к ИЦП. Они не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России
. В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц", - поясняет ЦБ
.
Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна, кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях, отмечает регулятор. В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, добавляет регулятор.
Новое указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года, говорится в сообщении.
С августа 2024 года зарубежные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА), для чего оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, должен оценить ключевые документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие требованиям российского законодательства, напоминает ЦБ.