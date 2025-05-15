https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html

Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме

Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме - РИА Новости, 15.05.2025

Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме

В больницы Московской области трудоустроились 170 человек по программе "Приведи друга" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:27:00+03:00

2025-05-15T11:27:00+03:00

2025-05-15T11:27:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

трудоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727557598_0:198:3208:2003_1920x0_80_0_0_a68b46947418747dd19870604164cc2b.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В больницы Московской области трудоустроились 170 человек по программе "Приведи друга" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Так, сотрудники медучреждений региона могут получать премии за привлечение новых специалистов. Например, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить до 128 тысяч рублей. "В Подмосковье для поддержки врачей действуют различные меры социальной поддержки. Это позволяет поддержать медработников, которые уже работают в наших больницах, а также привлечь новые кадры. С начала года по программе “Приведи друга” в больницы региона трудоустроились 170 медработников, из них 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения Московской области Максима Забелина. Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа, отметили в подмосковном Минздраве. Так, сперва специалист получает 50% при трудоустройстве нового медработника, а на втором этапе – оставшуюся сумму, когда тот отработает три месяца. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html

https://ria.ru/20250513/ginekolog--2016694675.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), трудоустройство