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Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме - РИА Новости, 15.05.2025
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Новости Подмосковья
 
11:27 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html
Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме
Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме - РИА Новости, 15.05.2025
Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме
В больницы Московской области трудоустроились 170 человек по программе "Приведи друга" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:27:00+03:00
2025-05-15T11:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
трудоустройство
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В больницы Московской области трудоустроились 170 человек по программе "Приведи друга" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Так, сотрудники медучреждений региона могут получать премии за привлечение новых специалистов. Например, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить до 128 тысяч рублей. "В Подмосковье для поддержки врачей действуют различные меры социальной поддержки. Это позволяет поддержать медработников, которые уже работают в наших больницах, а также привлечь новые кадры. С начала года по программе “Приведи друга” в больницы региона трудоустроились 170 медработников, из них 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения Московской области Максима Забелина. Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа, отметили в подмосковном Минздраве. Так, сперва специалист получает 50% при трудоустройстве нового медработника, а на втором этапе – оставшуюся сумму, когда тот отработает три месяца. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016865098.html
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московская область (подмосковье), трудоустройство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), трудоустройство
Свыше 150 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по спецпрограмме

В больницах Подмосковья 170 человек начали работать по программе "Приведи друга"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники в больнице
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В больницы Московской области трудоустроились 170 человек по программе "Приведи друга" с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Так, сотрудники медучреждений региона могут получать премии за привлечение новых специалистов. Например, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить до 128 тысяч рублей.
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Подмосковье для поддержки врачей действуют различные меры социальной поддержки. Это позволяет поддержать медработников, которые уже работают в наших больницах, а также привлечь новые кадры. С начала года по программе “Приведи друга” в больницы региона трудоустроились 170 медработников, из них 58 врачей и 112 специалистов со средним медицинским образованием", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.
Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа, отметили в подмосковном Минздраве. Так, сперва специалист получает 50% при трудоустройстве нового медработника, а на втором этапе – оставшуюся сумму, когда тот отработает три месяца. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)трудоустройство
 
 
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