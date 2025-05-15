https://ria.ru/20250515/trevoga-2017018381.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.05.2025

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:58:00+03:00

2025-05-15T04:58:00+03:00

2025-05-15T04:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

житомирская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Житомирской областях. С 2.39 по 4.41 она распространилась на Винницкую, Хмельницкую, Ровненскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250515/trevoga-2017012922.html

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россия

житомирская область

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украина, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины