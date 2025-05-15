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Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.05.2025
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15:03 15.05.2025 (обновлено: 15:17 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017118248.html
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:03:00+03:00
2025-05-15T15:17:00+03:00
в мире
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дональд трамп
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным."Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Трамп: пока я не встречусь с Путиным, ничего не произойдет

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины
Вчера, 15:07
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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