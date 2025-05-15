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Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:03:00+03:00
2025-05-15T15:03:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мёртвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным."Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он собирался поехать, думал, что я тоже буду там. Но если меня нет, он тоже не поедет", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп: пока я не встречусь с Путиным, ничего не произойдет