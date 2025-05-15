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Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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14:49 15.05.2025 (обновлено: 15:21 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017113619.html
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:49:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле."Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации", - сказал Трамп на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста.
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в мире, украина, турция, сша, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Турция, США, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции

Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации РФ на переговорах в Турции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.
"Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации", - сказал Трамп на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста.
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В миреУкраинаТурцияСШАДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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