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Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:49:00+03:00
2025-05-15T14:49:00+03:00
2025-05-15T15:21:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле."Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации", - сказал Трамп на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста.
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в мире, украина, турция, сша, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Турция, США, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции
Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации РФ на переговорах в Турции