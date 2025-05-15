https://ria.ru/20250515/tramp-2017113619.html

Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции

Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:49:00+03:00

2025-05-15T14:49:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле."Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации", - сказал Трамп на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

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в мире, украина, турция, сша, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025