https://ria.ru/20250515/tramp-2017084818.html

Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать

Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что его приоритет - заканчивать конфликты, а не развязывать их. РИА Новости, 15.05.2025

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что его приоритет - заканчивать конфликты, а не развязывать их."Как президент, я считаю своим приоритетом прекращение конфликтов, а не их развязывание", - отметил Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Эль-Удейд в Катаре.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017060377.html

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дональд трамп, в мире, сша, катар