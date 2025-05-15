https://ria.ru/20250515/tramp-2017084818.html
Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать
Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать
Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что его приоритет - заканчивать конфликты, а не развязывать их. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:53:00+03:00
2025-05-15T12:53:00+03:00
2025-05-15T13:05:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что его приоритет - заканчивать конфликты, а не развязывать их."Как президент, я считаю своим приоритетом прекращение конфликтов, а не их развязывание", - отметил Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Эль-Удейд в Катаре.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017060377.html
сша
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d0a159567b583cdbe99b28a5b6dd3c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, катар
Дональд Трамп, В мире, США, Катар
Трамп заявил, что его приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать
Трамп: мой приоритет- заканчивать конфликты, а не начинать