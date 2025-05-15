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Российские войска освободили Торское в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
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12:07 15.05.2025 (обновлено: 16:58 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/torskoe-2017072138.html
Российские войска освободили Торское в ДНР
Российские войска освободили Торское в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Российские войска освободили Торское в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:07:00+03:00
2025-05-15T16:58:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250515/mo-2017071901.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска освободили Торское в ДНР

Минобороны: освобожден населенный пункт Торское в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Торское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны противника и бригады нацгвардии Украины в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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