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"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер - РИА Новости, 15.05.2025
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:55:00+03:00
2025-05-15T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино Курской области, пропавшими без вести, рассказал РИА Новости старший офицер одного из подразделений группировки войск "Север" с позывным "Волга". "По нашим разведданным, большое количество погибших военнослужащих ОШБ "Айдар"* на Тёткинском направлении Курской области украинское командование объявило пропавшими без вести", — сказал офицер. Он уточнил, что это делается, чтобы родственники погибших не получили значительные выплаты, а также, чтобы не организовывать эвакуацию тел с поля боя, где они остаются в данный момент. "Ежедневно, пролетая над позициями вблизи госграницы, мы замечаем, что количество тел погибших военнослужащих ВСУ не уменьшается — то есть, никто их не выносит", — добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер

В "Айдаре" объявляют погибших в Тёткино пропавшими для отказа в компенсациях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино Курской области, пропавшими без вести, рассказал РИА Новости старший офицер одного из подразделений группировки войск "Север" с позывным "Волга".
"По нашим разведданным, большое количество погибших военнослужащих ОШБ "Айдар"* на Тёткинском направлении Курской области украинское командование объявило пропавшими без вести", — сказал офицер.
Он уточнил, что это делается, чтобы родственники погибших не получили значительные выплаты, а также, чтобы не организовывать эвакуацию тел с поля боя, где они остаются в данный момент.
"Ежедневно, пролетая над позициями вблизи госграницы, мы замечаем, что количество тел погибших военнослужащих ВСУ не уменьшается — то есть, никто их не выносит", — добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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