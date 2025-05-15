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"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер - РИА Новости, 15.05.2025
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:55:00+03:00
2025-05-15T03:55:00+03:00
2025-05-15T03:55:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино Курской области, пропавшими без вести, рассказал РИА Новости старший офицер одного из подразделений группировки войск "Север" с позывным "Волга". "По нашим разведданным, большое количество погибших военнослужащих ОШБ "Айдар"* на Тёткинском направлении Курской области украинское командование объявило пропавшими без вести", — сказал офицер. Он уточнил, что это делается, чтобы родственники погибших не получили значительные выплаты, а также, чтобы не организовывать эвакуацию тел с поля боя, где они остаются в данный момент. "Ежедневно, пролетая над позициями вблизи госграницы, мы замечаем, что количество тел погибших военнослужащих ВСУ не уменьшается — то есть, никто их не выносит", — добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
В "Айдаре" объявляют погибших в Тёткино пропавшими для отказа в компенсациях