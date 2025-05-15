https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html

"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер

"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер - РИА Новости, 15.05.2025

"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер

Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:55:00+03:00

2025-05-15T03:55:00+03:00

2025-05-15T03:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование запрещенного в РФ отдельного штурмового батальона (ОШБ) "Айдар"* объявляет военнослужащих, погибших при атаке населённого пункта Тёткино Курской области, пропавшими без вести, рассказал РИА Новости старший офицер одного из подразделений группировки войск "Север" с позывным "Волга". "По нашим разведданным, большое количество погибших военнослужащих ОШБ "Айдар"* на Тёткинском направлении Курской области украинское командование объявило пропавшими без вести", — сказал офицер. Он уточнил, что это делается, чтобы родственники погибших не получили значительные выплаты, а также, чтобы не организовывать эвакуацию тел с поля боя, где они остаются в данный момент. "Ежедневно, пролетая над позициями вблизи госграницы, мы замечаем, что количество тел погибших военнослужащих ВСУ не уменьшается — то есть, никто их не выносит", — добавил он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250514/vsu-2017002261.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины