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Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров - РИА Новости, 15.05.2025
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06:34 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/televizory-2017022054.html
Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров
Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров - РИА Новости, 15.05.2025
Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров
Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:34:00+03:00
2025-05-15T06:34:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин. "Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он. Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников. "В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин. Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html
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технологии
Технологии
Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров

Директор Шабалин: пиратские приложения для телевизоров содержат зловредные коды

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersСтриминговый сервис
Стриминговый сервис - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Стриминговый сервис. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.
"Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он.
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Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников.
"В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин.
Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.
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