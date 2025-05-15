https://ria.ru/20250515/stend-2017206562.html

Филимонов представил Хуснуллину стенд Вологодчины на выставке в Казани

Филимонов представил Хуснуллину стенд Вологодчины на выставке в Казани - РИА Новости, 15.05.2025

Филимонов представил Хуснуллину стенд Вологодчины на выставке в Казани

Глава Вологодской области Георгий Филимонов в четверг на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" представил стенд региона вице-премьеру России Марату... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:01:00+03:00

2025-05-15T20:01:00+03:00

2025-05-15T20:22:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

марат хуснуллин

казань

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Вологодской области Георгий Филимонов в четверг на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" представил стенд региона вице-премьеру России Марату Хуснуллину, сообщает пресс-служба губернатора. "Обсудили промышленный, туристический и инвестиционный потенциал нашего региона. Рассказал о важных проектах, которые сегодня реализуются в Вологодчине: расширение контейнерного терминала, развитие промышленной зоны "Вологда-Восток", программы благоустройства и подготовки Вологды, Череповца и Великого Устюга к юбилеям городов, рост экспортного потенциала Вологодчины. Благодарю Марата Шакирзяновича за всестороннюю поддержку наших инициатив и внимательное отношение к региону", – сказал Филимонов. На площадке Международного выставочного центра "Казань Экспо" отдельно представлена продукция вологодских компаний – участников инвестиционно-инфраструктурной выставки "Russia Halal Expo 2025". В ней принимают участие 10 предприятий, которые предлагают передовые решения в сфере машиностроения, деревообработки, упаковки, аквакультуры, водо- и воздухоочистки, приборостроения, а также логистики.

https://ria.ru/20250515/forum-2017204284.html

казань

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Артем Смирнов

георгий филимонов, марат хуснуллин, казань