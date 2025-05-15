https://ria.ru/20250515/stambul-2017224871.html

МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет

МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет - РИА Новости, 15.05.2025

МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет

Окончательного решения по возможности проведения в пятницу в Стамбуле четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:51:00+03:00

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2025-05-15T21:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Окончательного решения по возможности проведения в пятницу в Стамбуле четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции передавало, что в пятницу в Стамбуле пройдет встреча главы МИД Турции Хакана Фидана, делегации США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и делегации Украины во главе с министром обороны стран Рустемом Умеровым."Окончательного решения по вопросу проведения четырехсторонней встречи пока нет", - сообщил Кечели.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

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