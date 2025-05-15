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МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет - РИА Новости, 15.05.2025
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21:51 15.05.2025 (обновлено: 21:57 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017224871.html
МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет
МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет - РИА Новости, 15.05.2025
МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет
Окончательного решения по возможности проведения в пятницу в Стамбуле четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:51:00+03:00
2025-05-15T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Окончательного решения по возможности проведения в пятницу в Стамбуле четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции передавало, что в пятницу в Стамбуле пройдет встреча главы МИД Турции Хакана Фидана, делегации США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и делегации Украины во главе с министром обороны стран Рустемом Умеровым."Окончательного решения по вопросу проведения четырехсторонней встречи пока нет", - сообщил Кечели.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017220817.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, украина, владимир путин, сша, турция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Украина, Владимир Путин, США, Турция, В мире
МИД Турции: финального решения о четырехсторонней встрече в Стамбуле нет

Кечели: финального решения о четырехсторонней встрече 16 мая в Стамбуле пока нет

© РИА НовостиЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Окончательного решения по возможности проведения в пятницу в Стамбуле четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции передавало, что в пятницу в Стамбуле пройдет встреча главы МИД Турции Хакана Фидана, делегации США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегации России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и делегации Украины во главе с министром обороны стран Рустемом Умеровым.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"Окончательного решения по вопросу проведения четырехсторонней встречи пока нет", - сообщил Кечели.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Вчера, 21:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияСтамбулВладимир МединскийХакан ФиданУкраинаВладимир ПутинСШАТурцияВ мире
 
 
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