https://ria.ru/20250515/stambul-2017150214.html

Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам

Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам - РИА Новости, 15.05.2025

Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел беседу с коллегами в формате Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) с участием Украины,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:33:00+03:00

2025-05-15T16:33:00+03:00

2025-05-15T19:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел беседу с коллегами в формате Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) с участием Украины, обсудив подготовку последней к переговорам с российской стороной, сообщил польский МИД на официальном сайте."В ходе беседы обсуждалась подготовка украинской стороны к встрече с российской делегацией и были подведены итоги усилий, предпринятых до сих пор для достижения прочного и справедливого мира", - указало ведомство.По его информации, встреча состоялась на полях неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Анталье.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html

https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017182556.html

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