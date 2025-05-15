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Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам - РИА Новости, 15.05.2025
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16:33 15.05.2025 (обновлено: 19:29 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017150214.html
Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам
Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам - РИА Новости, 15.05.2025
Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел беседу с коллегами в формате Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) с участием Украины,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:33:00+03:00
2025-05-15T19:29:00+03:00
в мире
владимир путин
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел беседу с коллегами в формате Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) с участием Украины, обсудив подготовку последней к переговорам с российской стороной, сообщил польский МИД на официальном сайте."В ходе беседы обсуждалась подготовка украинской стороны к встрече с российской делегацией и были подведены итоги усилий, предпринятых до сих пор для достижения прочного и справедливого мира", - указало ведомство.По его информации, встреча состоялась на полях неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Анталье.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html
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в мире, владимир путин, россия, стамбул, украина, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, радослав сикорский, польша, франция, германия
В мире, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Радослав Сикорский, Польша, Франция, Германия
Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Киева к переговорам

Главы МИД Польши, Франции и ФРГ обсудили с Украиной подготовку к переговорам

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел беседу с коллегами в формате Веймарского треугольника (Польша, Франция, Германия) с участием Украины, обсудив подготовку последней к переговорам с российской стороной, сообщил польский МИД на официальном сайте.
"В ходе беседы обсуждалась подготовка украинской стороны к встрече с российской делегацией и были подведены итоги усилий, предпринятых до сих пор для достижения прочного и справедливого мира", - указало ведомство.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский
Вчера, 18:17
По его информации, встреча состоялась на полях неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Анталье.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияСтамбулУкраинаДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Радослав СикорскийПольшаФранцияГермания
 
 
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