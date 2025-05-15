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В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины

В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины

Порядка двухсот турецких и иностранных журналистов ожидают начала переговоров между российской и украинскими делегациями в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:30:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Порядка двухсот турецких и иностранных журналистов ожидают начала переговоров между российской и украинскими делегациями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты начали собираться у Рабочего офиса администрации турецкого президента в районе Бешикташ еще с раннего утра. К 13.00 мск журналистов в очереди было не менее 200, многие телевизионщики организовали регулярные прямые эфиры с видом на Босфор. Присутствуют турецкие, российские, европейские СМИ, украинских журналистов увидеть не удалось. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html

https://ria.ru/20250515/ekspert-2017104206.html

https://ria.ru/20250515/peskov-2017104005.html

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Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины Не менее 150 журналистов ожидают начала переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Сколько еще ждать - ясности нет. Захарова недавно заявила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. 2025-05-15T13:30 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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