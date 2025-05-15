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В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 15.05.2025 (обновлено: 15:03 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/stambul-2017114356.html
В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины
В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины
Порядка двухсот турецких и иностранных журналистов ожидают начала переговоров между российской и украинскими делегациями в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:30:00+03:00
2025-05-15T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
андрей сибига
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Порядка двухсот турецких и иностранных журналистов ожидают начала переговоров между российской и украинскими делегациями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты начали собираться у Рабочего офиса администрации турецкого президента в районе Бешикташ еще с раннего утра. К 13.00 мск журналистов в очереди было не менее 200, многие телевизионщики организовали регулярные прямые эфиры с видом на Босфор. Присутствуют турецкие, российские, европейские СМИ, украинских журналистов увидеть не удалось. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
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353
60
353
60
Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины
Не менее 150 журналистов ожидают начала переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Сколько еще ждать - ясности нет. Захарова недавно заявила, что переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.
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россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Сибига, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, В мире
В Стамбуле около 200 журналистов ждут начала переговоров России и Украины

Около 200 журналистов ожидают начала переговоров России и Украины в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Порядка двухсот турецких и иностранных журналистов ожидают начала переговоров между российской и украинскими делегациями в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты начали собираться у Рабочего офиса администрации турецкого президента в районе Бешикташ еще с раннего утра. К 13.00 мск журналистов в очереди было не менее 200, многие телевизионщики организовали регулярные прямые эфиры с видом на Босфор. Присутствуют турецкие, российские, европейские СМИ, украинских журналистов увидеть не удалось.
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Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул
Вчера, 14:44
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
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Вчера, 14:20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей СибигаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВ мире
 
 
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