https://ria.ru/20250515/stambul-2017034324.html

У офиса АП Турции, где пройдут переговоры, дежурят военные

У офиса АП Турции, где пройдут переговоры, дежурят военные - РИА Новости, 15.05.2025

У офиса АП Турции, где пройдут переговоры, дежурят военные

Приняты серьезные меры безопасности к переговорам РФ и Украины в Стамбуле, у президентского офиса дежурят военные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Приняты серьезные меры безопасности к переговорам РФ и Украины в Стамбуле, у президентского офиса дежурят военные, передает корреспондент РИА Новости.В районе 9 утра (совпадает с мск) территорию рабочего офиса администрации президента охраняют множество полицейских и военных, стоят несколько автобусов полиции. Обстановка в целом спокойная, рядом, ближе к отелю "Шангри-Ла Босфор" стоит много турецких и российских журналистов.

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Силовики и военные около президентского офиса в Стамбуле перед началом переговоров Безопасность переговоров России и Украины в Стамбуле обеспечивают на высоком уровне, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с президентским офисом находятся сразу несколько автомобилей, в которых сидят силовики, по периметру дежурят военные с оружием. Одна из машин - с водометом. 2025-05-15T09:23 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, турция, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025