https://ria.ru/20250515/ssha-2017163120.html

Экс-посол Британии в Дамаске высказался о снятии санкций с Сирии

Экс-посол Британии в Дамаске высказался о снятии санкций с Сирии - РИА Новости, 15.05.2025

Экс-посол Британии в Дамаске высказался о снятии санкций с Сирии

Решение президента США Дональда Трампа о снятии санкций с Сирии свидетельствует о переориентации внешней политики Вашингтона в регионе и может ослабить позиции... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

в мире

сирия

израиль

сша

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

реджеп тайип эрдоган

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о снятии санкций с Сирии свидетельствует о переориентации внешней политики Вашингтона в регионе и может ослабить позиции Израиля, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Дамаске Питер Форд. "Начало сближения с Сирией — это вызов Израилю. Израиль хотел держать Сирию в изоляции, поскольку она остаётся единственной арабской страной, способной противостоять его амбициям. Поэтому шаг Трампа — это вызов и редкое проявление независимости Вашингтона от ключевого партнёра в регионе", — сказал дипломат. Он подчеркнул, что место, где прозвучало заявление — Эр-Рияд, и участие в мероприятии наследного принца Саудовской Аравии придают жесту особую символику. "Фактически Трамп демонстрирует, что теперь он прислушивается к саудовскому лидеру больше, чем к (премьеру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху", - отметил Форд. Также он предположил, что в перспективе Сирия может стать "партнёром США", аналогичным Иордании. Это, по его словам, вынудит Израиль "пересмотреть подход" к Дамаску и, возможно, сократить число атак на сирийскую территорию. По его оценке, нормализация может произойти достаточно быстро, поскольку новое сирийское руководство, пришедшее к власти в условиях действия санкций, "готово войти в роль младшего регионального партнёра Вашингтона". Дипломат добавил, что на фоне возможного сближения с США присутствие американского военного контингента в Сирии выглядит всё менее оправданным. По его мнению, вывод этих сил был бы логичным шагом и снизил бы риски в случае эскалации напряженности между США и Ираном. Во вторник Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде объявил о намерении отменить санкции против Сирии. На следующий день он провёл встречу с временным президентом страны Ахмадом аш-Шара, в которой также принимали участие наследный принц Мухаммед бен Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20250514/siriya-2016779129.html

https://ria.ru/20250515/siriya-2016981433.html

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в мире, сирия, израиль, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), реджеп тайип эрдоган