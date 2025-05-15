https://ria.ru/20250515/ssha-2017146797.html

США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ

США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2025

США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:23:00+03:00

2025-05-15T16:23:00+03:00

2025-05-15T16:23:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

оон

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "(Спецпосланник США Стив) Уиткофф и его команда подготовили американское предложение, в которой излагаются параметры администрации Трампа для иранской гражданской ядерной программы и требования для мониторинга и верификации", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Уиткофф передал письменное предложение главе МИД Ирана Аббасу Арагчи 11 мая. Согласно источнику, спецпосланник США проинформировал СБ ООН о переговорах. Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Президент Трамп и ранее выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html

https://ria.ru/20250515/tramp-2017007467.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, оон, обострение отношений сша и ирана