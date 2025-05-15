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США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2025
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16:23 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ssha-2017146797.html
США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ
США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2025
США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:23:00+03:00
2025-05-15T16:23:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
оон
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "(Спецпосланник США Стив) Уиткофф и его команда подготовили американское предложение, в которой излагаются параметры администрации Трампа для иранской гражданской ядерной программы и требования для мониторинга и верификации", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Уиткофф передал письменное предложение главе МИД Ирана Аббасу Арагчи 11 мая. Согласно источнику, спецпосланник США проинформировал СБ ООН о переговорах. Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Президент Трамп и ранее выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
США передали Ирану предложение по ядерной сделке, сообщили СМИ

Axios: администрация Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"(Спецпосланник США Стив) Уиткофф и его команда подготовили американское предложение, в которой излагаются параметры администрации Трампа для иранской гражданской ядерной программы и требования для мониторинга и верификации", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что Уиткофф передал письменное предложение главе МИД Ирана Аббасу Арагчи 11 мая.
Согласно источнику, спецпосланник США проинформировал СБ ООН о переговорах.
Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс.
Президент Трамп и ранее выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
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