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Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч - РИА Новости, 15.05.2025
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15:38 15.05.2025 (обновлено: 15:46 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017130993.html
Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч - РИА Новости, 15.05.2025
Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составило 229 тысяч, оставшись на уровне пересмотренного показателя... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:38:00+03:00
2025-05-15T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составило 229 тысяч, оставшись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Первоначальное значение при этом составляло 228 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 3,25 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 230,5 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 мая, увеличилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,881 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 229 тысяч

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составило 229 тысяч, оставшись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Первоначальное значение при этом составляло 228 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 3,25 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 230,5 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 мая, увеличилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,881 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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