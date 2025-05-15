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Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч - РИА Новости, 15.05.2025

Число заявок на пособие по безработице в США превысило 229 тысяч

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составило 229 тысяч, оставшись на уровне пересмотренного показателя... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:38:00+03:00

2025-05-15T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составило 229 тысяч, оставшись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Первоначальное значение при этом составляло 228 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 3,25 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 230,5 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 мая, увеличилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,881 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://ria.ru/20250410/amerikanets-2010380756.html

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