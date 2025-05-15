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Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
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14:44 15.05.2025 (обновлено: 14:55 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул
Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул
Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:44:00+03:00
2025-05-15T14:55:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
владимир зеленский
хакан фидан
украина
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - сообщил Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peskov-2017107013.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир зеленский, хакан фидан, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Зеленский, Хакан Фидан, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул

Глава МИД Турции Фидан подтвердил прибытие делегации США в Стамбул

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - сообщил Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.
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Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Вчера, 14:20
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир ЗеленскийХакан ФиданУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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