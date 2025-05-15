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Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул

Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025

Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул

Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:44:00+03:00

2025-05-15T14:44:00+03:00

2025-05-15T14:55:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация США прибыла в Стамбул, где ожидаются переговоры между российской и украинскими делегациями, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."В Стамбуле сейчас делегации РФ и США, госсекретарь (Марко) Рубио сейчас в Анталье, планирую встречу с ним сегодня", - сообщил Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/peskov-2017107013.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир зеленский, хакан фидан, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире