https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html

На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА

На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025

На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА

Ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, украинские техника и личный состав, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:08:00+03:00

2025-05-15T23:08:00+03:00

2025-05-15T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, украинские техника и личный состав, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожен склад с БПЛА, нарушена логистика ударом по ЖД, ударами по лесополосам уничтожена техника и личный состав. Уничтожено два "склада на колесах", один бензовоз (на подконтрольной ВСУ части Запорожской области - ред.)", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины