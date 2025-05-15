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На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html
На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА
На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025
На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА
Ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, украинские техника и личный состав, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:08:00+03:00
2025-05-15T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, украинские техника и личный состав, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожен склад с БПЛА, нарушена логистика ударом по ЖД, ударами по лесополосам уничтожена техника и личный состав. Уничтожено два "склада на колесах", один бензовоз (на подконтрольной ВСУ части Запорожской области - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
На подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожили склад с БПЛА

Лебедев: ударами по Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА и их техника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота российских военных в зоне СВО
Работа российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ударами по подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожены склад ВСУ с БПЛА, украинские техника и личный состав, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"Уничтожен склад с БПЛА, нарушена логистика ударом по ЖД, ударами по лесополосам уничтожена техника и личный состав. Уничтожено два "склада на колесах", один бензовоз (на подконтрольной ВСУ части Запорожской области - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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