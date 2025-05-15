https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017202797.html

Спецоперация, 15 мая: освобождение Торского и Новоалександровки в ДНР

Спецоперация, 15 мая: освобождение Торского и Новоалександровки в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025

Спецоперация, 15 мая: освобождение Торского и Новоалександровки в ДНР

Военнослужащие группировок "Запад" и "Центр" ВС РФ освободили в ДНР населенные пункты Торское и Новоалександровка соответственно, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:42:00+03:00

2025-05-15T19:42:00+03:00

2025-05-15T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировок "Запад" и "Центр" ВС РФ освободили в ДНР населенные пункты Торское и Новоалександровка соответственно, сообщает Минобороны РФ. ВСУ за минувшие сутки потеряли на разных направлениях до 1400 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотников самолетного типа, говорится в сводке Минобороны РФ. Стамбульские переговорыПрезидент России Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию делегации РФ в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президент в среду вечером провел совещание по подготовке российской делегации к переговорам в Стамбуле. Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов участников. Песков также отметил, что Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными, добавив, что не знает, как пойдут переговоры. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными, заметив, что американцы поддержали предложение Путина. Вместе с тем, по мнению Лаврова, никто не гарантирует, что всё будет гладко и без проблем. Глава МИД спрогнозировал сложности, как это было три года назад в Стамбуле. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев очевидно пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Смысл предложенных президентом России Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, подчеркнул помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Украина хочет обсудить в ходе встречи с российской командой только то, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. По словам источников, украинские переговорщики не будут обсуждать другие темы до того, как вступит в силу прекращение огня. Доклад командующими группировкамиКомандующие группировками в зоне специальной военной операции доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами с Украиной в Стамбуле о состоянии дел по своим направлениям на линии соприкосновения, заявил Дмитрий Песков. Киев боится переговоровКиевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, это может быть "конец кормушки, конец театра под названием "Война до последнего украинца", заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам Сальдо, в Турцию от Киева летят "проверенные кадры", в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, которые не просто обслуживают режим, а являются его активными архитекторами, они подписывали приказы, координировали западные поставки оружия, публично требовали еще крови. Норвегия передаст истребители F-16 Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика. В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, уточнял политик. По данным телерадиокомпании, некоторые из обещанных Осло истребителей уже были переданы Киеву. Сандвик отказался раскрывать точное число переданных F-16, но заметил, что передача проходит по плану. В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250515/putin-2017174020.html

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https://ria.ru/20250515/plan-2017169694.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин провел совещание по подготовке переговоров с Киевом Кремль опубликовал кадры вчерашнего совещания, которое провел Путин 2025-05-15T19:42 true PT0M07S

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Наталья Макарова

россия, стамбул, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16, дмитрий песков, сергей лавров