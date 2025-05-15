https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017157226.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:47:00+03:00

2025-05-15T17:47:00+03:00

2025-05-15T17:47:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Новоалександровка и Торское в ДНР. Кроме того, поражены 149 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 169 беспилотников, восемь управляемых авиационных бомб JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 662 самолета, 283 вертолета, 57 275 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 339 танков и других бронемашин, 1 563 реактивные системы залпового огня, 24 911 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 35 489 единицы автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика