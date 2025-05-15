Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 15.05.2025 (обновлено: 10:24 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017018523.html
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР
Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:03:00+03:00
2025-05-15T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985547998_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_37986624fc1f507dd3ad6ed825f62677.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;После захода в поселок военнослужащие методично выбивали врага из укрытий и подвалов. В ходе боев было уничтожено большое количество бронемашин и автомобилей&quot;, — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что штурму населенного пункта предшествовали тщательная артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по укреплениям ВСУ.Удары по технике украинских боевиков наносились с помощью FPV-дронов. Противник, несмотря на отчаянное сопротивление, был вынуждены отступить, понеся серьезные потери в живой силе и технике.Об освобождении Миролюбовки в ДНР Минобороны сообщило 13 мая.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017016795.html
https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985547998_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_90833cbbfd2dd9463948fd8c5ed3ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР

Минобороны: в ходе боев за Миролюбовку уничтожено много бронемашин ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro ВСУ
Подбитая американская бронемашина MaxxPro ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подбитая американская бронемашина MaxxPro ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"После захода в поселок военнослужащие методично выбивали врага из укрытий и подвалов. В ходе боев было уничтожено большое количество бронемашин и автомобилей", — отметили в ведомстве.

Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
Вчера, 04:08
В министерстве уточнили, что штурму населенного пункта предшествовали тщательная артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по укреплениям ВСУ.
Удары по технике украинских боевиков наносились с помощью FPV-дронов. Противник, несмотря на отчаянное сопротивление, был вынуждены отступить, понеся серьезные потери в живой силе и технике.
Об освобождении Миролюбовки в ДНР Минобороны сообщило 13 мая.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
Вчера, 03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала