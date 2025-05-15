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Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР
Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:03:00+03:00
2025-05-15T05:03:00+03:00
2025-05-15T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."После захода в поселок военнослужащие методично выбивали врага из укрытий и подвалов. В ходе боев было уничтожено большое количество бронемашин и автомобилей", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что штурму населенного пункта предшествовали тщательная артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по укреплениям ВСУ.Удары по технике украинских боевиков наносились с помощью FPV-дронов. Противник, несмотря на отчаянное сопротивление, был вынуждены отступить, понеся серьезные потери в живой силе и технике.Об освобождении Миролюбовки в ДНР Минобороны сообщило 13 мая.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017016795.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР
Минобороны: в ходе боев за Миролюбовку уничтожено много бронемашин ВСУ