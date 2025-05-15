https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017018523.html

Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР

Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025

Минобороны рассказало о значении освобождения Миролюбовки в ДНР

Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:03:00+03:00

2025-05-15T05:03:00+03:00

2025-05-15T10:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Освобождение села Миролюбовка в ДНР создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."После захода в поселок военнослужащие методично выбивали врага из укрытий и подвалов. В ходе боев было уничтожено большое количество бронемашин и автомобилей", — отметили в ведомстве.В министерстве уточнили, что штурму населенного пункта предшествовали тщательная артиллерийская подготовка и нанесение авиаударов по укреплениям ВСУ.Удары по технике украинских боевиков наносились с помощью FPV-дронов. Противник, несмотря на отчаянное сопротивление, был вынуждены отступить, понеся серьезные потери в живой силе и технике.Об освобождении Миролюбовки в ДНР Минобороны сообщило 13 мая.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017016795.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины