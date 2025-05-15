https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html
Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области
Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области - РИА Новости, 15.05.2025
Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области
Несколько значимых социальных объектов появятся в скором времени в городе Елец Липецкой области, их открытие будет играть важную роль в развитии города, сообщил РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:34:00+03:00
2025-05-15T14:34:00+03:00
2025-05-15T14:34:00+03:00
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Несколько значимых социальных объектов появятся в скором времени в городе Елец Липецкой области, их открытие будет играть важную роль в развитии города, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что летом этого года планируется открытие Дворца спорта. Это будет крупнейший физкультурно-оздоровительный комплекс Липецкой области, где будут проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования. Здание готово к эксплуатации, сейчас идет благоустройство территории. К внутренней отделке здания приступили строители Молодежного центра. По графику движутся работы на строительстве нового корпуса елецкого дома-интерната. "Каждый из этих объектов — не просто стройка, а решение задач, о которых говорили сами ельчане. Но точку в развитии города никто не ставит", — приводит пресс-служба слова Артамонова. В марте этого года в Ельце стартовал масштабный проект по благоустройству набережной на берегу реки Быстрая Сосна, он реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По окончании работ на берегу реки появятся скейт-парк, спортивные площадки для волейбола и тенниса, прогулочные дорожки, зоны отдыха с лавочками и беседками. По мнению Артамонова, нерешенных проблем в городе еще достаточно, поэтому региональный центр продолжит оказывать финансовую помощь ельчанам. В частности, для реконструкции дома культуры "Эльта", который был построен в 1975 году. До недавнего времени он являлся центром притяжения для горожан, но за все годы и ни разу капитально не ремонтировался. Артамонов поручил исполняющему обязанности мэра Ельца провести техническую оценку конструкций здания и внести предложения по его реконструкции.
https://ria.ru/20250512/premiya-2016519567.html
https://ria.ru/20250513/artamonov-2016701162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области
Несколько важных социальных объектов скоро появятся в Ельце в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Несколько значимых социальных объектов появятся в скором времени в городе Елец Липецкой области, их открытие будет играть важную роль в развитии города, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что летом этого года планируется открытие Дворца спорта. Это будет крупнейший физкультурно-оздоровительный комплекс Липецкой области, где будут проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования. Здание готово к эксплуатации, сейчас идет благоустройство территории.
К внутренней отделке здания приступили строители Молодежного центра. По графику движутся работы на строительстве нового корпуса елецкого дома-интерната.
"Каждый из этих объектов — не просто стройка, а решение задач, о которых говорили сами ельчане. Но точку в развитии города никто не ставит", — приводит пресс-служба слова Артамонова.
В марте этого года в Ельце
стартовал масштабный проект по благоустройству набережной на берегу реки Быстрая Сосна, он реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По окончании работ на берегу реки появятся скейт-парк, спортивные площадки для волейбола и тенниса, прогулочные дорожки, зоны отдыха с лавочками и беседками.
По мнению Артамонова, нерешенных проблем в городе еще достаточно, поэтому региональный центр продолжит оказывать финансовую помощь ельчанам. В частности, для реконструкции дома культуры "Эльта", который был построен в 1975 году. До недавнего времени он являлся центром притяжения для горожан, но за все годы и ни разу капитально не ремонтировался. Артамонов
поручил исполняющему обязанности мэра Ельца провести техническую оценку конструкций здания и внести предложения по его реконструкции.