https://ria.ru/20250515/sotsobekty-2017108123.html

Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области

Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области - РИА Новости, 15.05.2025

Крупные социальные объекты появятся в скором времени в Липецкой области

Несколько значимых социальных объектов появятся в скором времени в городе Елец Липецкой области, их открытие будет играть важную роль в развитии города, сообщил РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:34:00+03:00

2025-05-15T14:34:00+03:00

2025-05-15T14:34:00+03:00

липецкая область

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Несколько значимых социальных объектов появятся в скором времени в городе Елец Липецкой области, их открытие будет играть важную роль в развитии города, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что летом этого года планируется открытие Дворца спорта. Это будет крупнейший физкультурно-оздоровительный комплекс Липецкой области, где будут проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования. Здание готово к эксплуатации, сейчас идет благоустройство территории. К внутренней отделке здания приступили строители Молодежного центра. По графику движутся работы на строительстве нового корпуса елецкого дома-интерната. "Каждый из этих объектов — не просто стройка, а решение задач, о которых говорили сами ельчане. Но точку в развитии города никто не ставит", — приводит пресс-служба слова Артамонова. В марте этого года в Ельце стартовал масштабный проект по благоустройству набережной на берегу реки Быстрая Сосна, он реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По окончании работ на берегу реки появятся скейт-парк, спортивные площадки для волейбола и тенниса, прогулочные дорожки, зоны отдыха с лавочками и беседками. По мнению Артамонова, нерешенных проблем в городе еще достаточно, поэтому региональный центр продолжит оказывать финансовую помощь ельчанам. В частности, для реконструкции дома культуры "Эльта", который был построен в 1975 году. До недавнего времени он являлся центром притяжения для горожан, но за все годы и ни разу капитально не ремонтировался. Артамонов поручил исполняющему обязанности мэра Ельца провести техническую оценку конструкций здания и внести предложения по его реконструкции.

https://ria.ru/20250512/premiya-2016519567.html

https://ria.ru/20250513/artamonov-2016701162.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, игорь артамонов