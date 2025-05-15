https://ria.ru/20250515/sevastopol-2017032923.html
В Севастополе подозреваемых в госизмене отправили под стражу
В Севастополе подозреваемых в госизмене отправили под стражу - РИА Новости, 15.05.2025
В Севастополе подозреваемых в госизмене отправили под стражу
Жители Севастополя, задержанные по подозрению в госизмене за передачу разведданных СБУ, взяты под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:10:00+03:00
2025-05-15T09:10:00+03:00
2025-05-15T09:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Жители Севастополя, задержанные по подозрению в госизмене за передачу разведданных СБУ, взяты под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Республике Крым и Севастополю. В четверг в ведомстве сообщили, что в Севастополе были задержаны два жителя города, которых подозревают в государственной измене за сбор и передачу украинской стороне информации о дислокации вооруженных сил РФ. "Оба задержанных были взяты под стражу на срок два месяца, решение принял Ленинский районный суд Севастополя", - сообщили в управлении. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России ("государственная измена")", санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250509/vengrija-2016045955.html
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происшествия, севастополь, россия, республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе подозреваемых в госизмене отправили под стражу
ФСБ: подозреваемые в госизмене жители Севастополя взяты под стражу на два месяца