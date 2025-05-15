https://ria.ru/20250515/schukino-2016967027.html

В Щукине начали строить еще один ЖК по программе реновации

В Щукине начали строить еще один ЖК по программе реновации - РИА Новости, 15.05.2025

В Щукине начали строить еще один ЖК по программе реновации

В московском районе Щукино началось строительство жилого комплекса по программе реновации площадью более 39 тысяч квадратных метров, рассказал министр... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:13:00+03:00

2025-05-15T10:13:00+03:00

2025-05-15T10:13:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В московском районе Щукино началось строительство жилого комплекса по программе реновации площадью более 39 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новый двухсекционный жилой комплекс появится по адресу: Авиационная улица, 61/А, недалеко от станции метро "Щукинская" и одноименной станции второго Московского центрального диаметра."В секциях предусмотрено 354 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Кроме того, для удобства жителей установят восемь лифтов грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов. Придомовую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, также оборудуют площадки для активного отдыха и спорта. Для безопасности и комфорта горожан установят камеры видеонаблюдения и уличные светильники", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250512/renovatsiya-2016385805.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский