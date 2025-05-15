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Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств

Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств - РИА Новости, 15.05.2025

Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств

Новый раунд переговоров между РФ и США по нормализации работы посольств намечен, но конкретных дат его проведения пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:09:00+03:00

2025-05-15T12:09:00+03:00

2025-05-15T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между РФ и США по нормализации работы посольств намечен, но конкретных дат его проведения пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Он намечен, но конкретных дат нет. Мы будем, в зависимости от того, как пойдет реализация тех договорённостей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд", - сказал Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.

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