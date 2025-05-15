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Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств - РИА Новости, 15.05.2025
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12:09 15.05.2025
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Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств
Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств
Новый раунд переговоров между РФ и США по нормализации работы посольств намечен, но конкретных дат его проведения пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:09:00+03:00
2025-05-15T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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стамбул
сергей рябков
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безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между РФ и США по нормализации работы посольств намечен, но конкретных дат его проведения пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Он намечен, но конкретных дат нет. Мы будем, в зависимости от того, как пойдет реализация тех договорённостей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд", - сказал Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
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россия, сша, стамбул, сергей рябков, оон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Стамбул, Сергей Рябков, ООН, Безопасность
Рябков высказался о переговорах России и США по работе посольств

Рябков: дат нового раунда переговоров РФ и США по работе посольств пока нет

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между РФ и США по нормализации работы посольств намечен, но конкретных дат его проведения пока нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он намечен, но конкретных дат нет. Мы будем, в зависимости от того, как пойдет реализация тех договорённостей, что уже достигнуты с американцами, решать, когда оптимально провести этот раунд", - сказал Рябков.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСтамбулСергей РябковООНБезопасность
 
 
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