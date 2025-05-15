https://ria.ru/20250515/rumyniya-2017129629.html
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии - РИА Новости, 15.05.2025
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего оппонента, мэра Бухареста... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:36:00+03:00
2025-05-15T15:36:00+03:00
2025-05-15T15:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего оппонента, мэра Бухареста Никушора Дона в попытке фальсифицировать второй тур выборов президента, поскольку он выдал разрешение на проведение проевропейского митинга в день голосования. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место. "Я призываю своего оппонента прекратить попытки фальсификаций или создания Майдана против воли народа Румынии… (Дан - ред.) санкционировал митинг в предвыборный период, митинг на площади Победы. Однако, если на нем еще есть хоть капля ответственности, я прошу его отменить эту манифестацию, которая объявлена насильственной, направленной против демократии и воли румынского народа", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*. Он также обвинил мэра Бухареста в использовании административных ресурсов в рамках кампании. Дан признал, что выдал разрешение на проведение митинга, однако он состоится уже после закрытия избирательных участков, поэтому его нельзя считать акцией в поддержку кандидата на пост президента. "Да, я санкционировал митинг, после закрытия избирательных участков. В любом случае, прежде всего, это не мой митинг, есть некоторые люди, которые выходят на демонстрации. В Бухаресте на прошлой неделе у меня был проевропейский митинг, я не имел к этому никакого отношения - это был митинг моих сторонников… Есть некоторые люди, которые хотят выйти на проевропейскую демонстрацию после закрытия избирательных участков, это их право", - заявил Дан в эфире телеканала Romania TV. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, румыния, бухарест, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, Россия, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
Симион обвинил мэра Бухареста Дона в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего оппонента, мэра Бухареста Никушора Дона в попытке фальсифицировать второй тур выборов президента, поскольку он выдал разрешение на проведение проевропейского митинга в день голосования.
В Румынии
4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, Дан с 21% голосов занял второе место.
"Я призываю своего оппонента прекратить попытки фальсификаций или создания Майдана против воли народа Румынии… (Дан - ред.) санкционировал митинг в предвыборный период, митинг на площади Победы. Однако, если на нем еще есть хоть капля ответственности, я прошу его отменить эту манифестацию, которая объявлена насильственной, направленной против демократии и воли румынского народа", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook*.
Он также обвинил мэра Бухареста
в использовании административных ресурсов в рамках кампании.
Дан признал, что выдал разрешение на проведение митинга, однако он состоится уже после закрытия избирательных участков, поэтому его нельзя считать акцией в поддержку кандидата на пост президента.
"Да, я санкционировал митинг, после закрытия избирательных участков. В любом случае, прежде всего, это не мой митинг, есть некоторые люди, которые выходят на демонстрации. В Бухаресте на прошлой неделе у меня был проевропейский митинг, я не имел к этому никакого отношения - это был митинг моих сторонников… Есть некоторые люди, которые хотят выйти на проевропейскую демонстрацию после закрытия избирательных участков, это их право", - заявил Дан в эфире телеканала Romania TV.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску
одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США
.
* Запрещена в РФ как экстремистская