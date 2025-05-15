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Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
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20:16 15.05.2025 (обновлено: 20:55 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017210422.html
Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио
Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил в четверг... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:16:00+03:00
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в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
марко рубио
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио

Рубио: Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта

© Getty Images / Anadolu/Rasit AydoganГосударственный секретарь США Марко Рубио в Анталье, Турция. 15 мая 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио в Анталье, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Rasit Aydogan
Государственный секретарь США Марко Рубио в Анталье, Турция. 15 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.
Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня.
"Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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