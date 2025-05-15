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Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио

Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп готов к вовлеченности в урегулирование конфликта, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил в четверг... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:16:00+03:00

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2025-05-15T20:55:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлечённым в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Президент готов оставаться вовлечённым столько, сколько потребуется", — отметил он, выступая перед журналистами в Турции, где в пятницу запланированы переговоры РФ и Украины.Рубио также выразил надежду, что Россия в ходе встречи согласится на всеобъемлющее прекращение огня."Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", - сказал глава американской дипломатии.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025