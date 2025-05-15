Рейтинг@Mail.ru
Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 15.05.2025 (обновлено: 20:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rubio-2017209677.html
Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине
Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжить усилия по обеспечению переговоров РФ и Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:12:00+03:00
2025-05-15T20:41:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
стамбул
владимир мединский
хакан фидан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017212961_0:212:2968:1882_1920x0_80_0_0_ac101a02ac2d934bae26009fd6335b6d.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжить усилия по обеспечению переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости в четверг источник в МИД Турции.Министры встретились в Анталье на полях неформального совещания глав МИД НАТО.Также министры обсудили подготовку к визитам глав государств, ситуацию в секторе Газа, Сирии и других странах, иранскую ядерную программу."Было заявлено о том, что приоритетом в решении российско-украинского конфликта является диалог, он должен быть закончен через переговоры. Была подчеркнута важность последних дипломатических контактов Турции и США в этой связи. Было определено, что будут продолжены усилия по обеспечению переговоров между сторонами", - сообщил источник.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/rubio-2017209100.html
https://ria.ru/20250515/rubio-2017206763.html
https://ria.ru/20250515/reuters-2017206403.html
россия
украина
стамбул
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017212961_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_48e88a43cb112b5db7a875876c76d686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, в мире, сша, марко рубио, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин, В мире, США, Марко Рубио, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине

Рубио и Фидан продолжат усилия по обеспечению диалога между Россией и Украиной

© Getty Images / Anadolu/Murat GokМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Murat Gok
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжить усилия по обеспечению переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости в четверг источник в МИД Турции.
Министры встретились в Анталье на полях неформального совещания глав МИД НАТО.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
США надеются, что Россия согласится на прекращение огня, заявил Рубио
Вчера, 20:09
Также министры обсудили подготовку к визитам глав государств, ситуацию в секторе Газа, Сирии и других странах, иранскую ядерную программу.
"Было заявлено о том, что приоритетом в решении российско-украинского конфликта является диалог, он должен быть закончен через переговоры. Была подчеркнута важность последних дипломатических контактов Турции и США в этой связи. Было определено, что будут продолжены усилия по обеспечению переговоров между сторонами", - сообщил источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Государственный секретарь США Марко Рубио принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рубио рассказал о сроках возможной встречи Путина и Трампа
Вчера, 20:01
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
Вчера, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ПутинВ миреСШАМарко РубиоТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала