Рубио и Фидан договорились продолжать усилия по Украине
Рубио и Фидан продолжат усилия по обеспечению диалога между Россией и Украиной
© Getty Images / Anadolu/Murat GokМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025
© Getty Images / Anadolu/Murat Gok
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжить усилия по обеспечению переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости в четверг источник в МИД Турции.
Министры встретились в Анталье на полях неформального совещания глав МИД НАТО.
Также министры обсудили подготовку к визитам глав государств, ситуацию в секторе Газа, Сирии и других странах, иранскую ядерную программу.
"Было заявлено о том, что приоритетом в решении российско-украинского конфликта является диалог, он должен быть закончен через переговоры. Была подчеркнута важность последних дипломатических контактов Турции и США в этой связи. Было определено, что будут продолжены усилия по обеспечению переговоров между сторонами", - сообщил источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.