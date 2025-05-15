https://ria.ru/20250515/rotatsija-2017013354.html

В ОП рассказали, когда начнется масштабная ротация составов ОНК

В ОП рассказали, когда начнется масштабная ротация составов ОНК - РИА Новости, 15.05.2025

В ОП рассказали, когда начнется масштабная ротация составов ОНК

Масштабная ротация составов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) начнется 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ (ОП РФ). РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Масштабная ротация составов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) начнется 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты РФ (ОП РФ). "В 2025 году Общественная палата Российской Федерации проводит масштабную ротацию составов общественных наблюдательных комиссий в 58 регионах России. Двадцать шестого мая начнется самый активный этап ротации в 43 субъектах РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что активный этап ротации пройдет в следующих субъектах: Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика и Чукотский автономный округ. "Работа предстоит большая. Очень надеемся на поддержку всех заинтересованных структур в регионах. Нам необходимо сформировать профессиональный, отвечающий современным требованиям механизм общественного контроля. Обращаем внимание, что процедура формирования новых составов ОНК будет осуществляться в соответствии с последними изменениями в законодательстве", - сообщил РИА Новости председатель Координационного совета общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ Александр Воронцов. Уточняется, что прием документов продлится до 28 июля. Двадцать шестого мая на сайте ОП РФ (oprf.ru) будет размещена подробная информация о приеме документов. В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок формирования общественных наблюдательный комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Законом внеслись изменения в порядок формирования ОНК, которые занимаются контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Согласно принятому закону, решение о выдвижении новых кандидатов в члены ОНК могут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволяет быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности. Ранее решение о выдвижении новых кандидатов в члены ОНК или об исключении членов принималось только на съездах (конференциях) или общих собраниях общественных объединений, однако такие собрания проводятся редко - раз в два-три года, что затрудняло оперативное принятие решений.

https://ria.ru/20250507/volotery-2015426999.html

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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, онк