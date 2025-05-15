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Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2025
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12:39 15.05.2025 (обновлено: 12:49 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/rossiya-2017080582.html
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2025
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии
Россия готова использовать все шансы для мира, а со стороны Киева видны пока только декларации, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Максим... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:39:00+03:00
2025-05-15T12:49:00+03:00
россия
украина
турция
максим рыженков
владимир путин
дмитрий песков
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Россия готова использовать все шансы для мира, а со стороны Киева видны пока только декларации, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, отвечая на вопрос о российско-украинских переговорах в Стамбуле."Шанс на мир есть всегда. Вопрос другой, что готовы ли его использовать. Россия готова все шансы использовать. Украинская сторона - пока мы видим только декларации какие-то. Причем декларации такого характера, которые подрывают те инициативы, которые вносятся Россией. Ну, там посмотрим", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".Видеофрагмент с выступлением министра опубликован в Telegram-канале телеканала.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, украина, турция, максим рыженков, владимир путин, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Турция, Максим Рыженков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии

Рыженков: Россия использует все шансы для мира

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Россия готова использовать все шансы для мира, а со стороны Киева видны пока только декларации, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, отвечая на вопрос о российско-украинских переговорах в Стамбуле.
"Шанс на мир есть всегда. Вопрос другой, что готовы ли его использовать. Россия готова все шансы использовать. Украинская сторона - пока мы видим только декларации какие-то. Причем декларации такого характера, которые подрывают те инициативы, которые вносятся Россией. Ну, там посмотрим", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
Видеофрагмент с выступлением министра опубликован в Telegram-канале телеканала.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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