В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от одного миллиона рублей
В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от 1 миллиона рублей в 2025 году
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от 1 миллиона рублей в праздничных и специальных тиражах 2025 года, победители пока не обратились за призами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"Национальная Лотерея" объявляет о поиске 17 участников флагманской лотереи "Мечталлион", выигравших от 1 миллиона рублей в праздничных и специальных тиражах 2025 года. Победители пока не обратились за призами", - рассказали в пресс-службе.
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В компании отметили, что среди миллионеров двое жителей Краснодарского края, которые приняли участие в новогоднем тираже, житель Ивановской области - участник тиража ко Дню защитника Отечества. Кроме того, по итогам розыгрыша по случаю Международного женского дня два приза по 1 миллиону рублей ждут своих владельцев, которые купили билеты в Республике Дагестан и онлайн.
В пресс-службе добавили, что сразу шестеро участников тиража лотереи 20 апреля не обратились за призами. Билеты, выигравшие по 1 миллиону рублей, были куплены в Республике Дагестан, Вологодской, Курганской, Ленинградской и Саратовской областях. А участник из Свердловской области выиграл 10 миллионов рублей. Шестеро участников розыгрыша, приуроченного ко Дню Победы, выиграли по 1 миллиону рублей: двое купили билеты в Московской области и по одному участнику – в Вологодской, Иркутской, Пензенской и Тверской областях. -0-
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