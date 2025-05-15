https://ria.ru/20250515/rossija-2017059352.html

В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от одного миллиона рублей

В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от одного миллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025

В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от одного миллиона рублей

В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от 1 миллиона рублей в праздничных и специальных тиражах 2025 года, победители пока не обратились за призами,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:09:00+03:00

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общество

россия

краснодарский край

ивановская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от 1 миллиона рублей в праздничных и специальных тиражах 2025 года, победители пока не обратились за призами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Национальная Лотерея" объявляет о поиске 17 участников флагманской лотереи "Мечталлион", выигравших от 1 миллиона рублей в праздничных и специальных тиражах 2025 года. Победители пока не обратились за призами", - рассказали в пресс-службе. В компании отметили, что среди миллионеров двое жителей Краснодарского края, которые приняли участие в новогоднем тираже, житель Ивановской области - участник тиража ко Дню защитника Отечества. Кроме того, по итогам розыгрыша по случаю Международного женского дня два приза по 1 миллиону рублей ждут своих владельцев, которые купили билеты в Республике Дагестан и онлайн. В пресс-службе добавили, что сразу шестеро участников тиража лотереи 20 апреля не обратились за призами. Билеты, выигравшие по 1 миллиону рублей, были куплены в Республике Дагестан, Вологодской, Курганской, Ленинградской и Саратовской областях. А участник из Свердловской области выиграл 10 миллионов рублей. Шестеро участников розыгрыша, приуроченного ко Дню Победы, выиграли по 1 миллиону рублей: двое купили билеты в Московской области и по одному участнику – в Вологодской, Иркутской, Пензенской и Тверской областях. -0-

https://ria.ru/20250515/vrach-2017028467.html

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россия

краснодарский край

ивановская область

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общество, россия, краснодарский край, ивановская область