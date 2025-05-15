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Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды "Наш родничок" - РИА Новости, 15.05.2025
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21:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/rospotrebnadzor-2017218810.html
Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды "Наш родничок"
Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды "Наш родничок" - РИА Новости, 15.05.2025
Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды "Наш родничок"
Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве питьевой воды для детского питания "Наш родничок", изъято три партии объемом более 13 тысяч литров, предприятие... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:12:00+03:00
2025-05-15T21:12:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ставропольский край
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве питьевой воды для детского питания "Наш родничок", изъято три партии объемом более 13 тысяч литров, предприятие приостановило ее производство, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой "Наш родничок", производимой ООО "Серебряное наследие" с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов "ВкусВилл", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что информация о нарушениях была направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, где осуществляет деятельность производитель. "Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю незамедлительно инициировало внеплановую проверку в отношении ООО "Серебряное наследие", в ходе которой проведено обследование производственной площадки предприятия-изготовителя и выявлены нарушения в части технологических процессов производства и организации производственного контроля. Изъято три партии воды для детского питания объемом более 13 тысяч литров", - отметили в Роспотребнадзоре. В ведмстве уточнили, что по результатам проверки в отношении производителя воды были приняты меры административного воздействия. Были в том числе выданы предписания об устранении выявленных нарушений, приостановлении реализации несоответствующей продукции, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. "Предприятие приостановило производство воды для детского питания до устранения всех несоответствий. Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250514/rospotrebnadzor-2016785768.html
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происшествия, здоровье - общество, ставропольский край, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Ставропольский край, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды "Наш родничок"

Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве воды для детей "Наш родничок"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения в производстве питьевой воды для детского питания "Наш родничок", изъято три партии объемом более 13 тысяч литров, предприятие приостановило ее производство, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой "Наш родничок", производимой ООО "Серебряное наследие" с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов "ВкусВилл", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что информация о нарушениях была направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, где осуществляет деятельность производитель.
"Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю незамедлительно инициировало внеплановую проверку в отношении ООО "Серебряное наследие", в ходе которой проведено обследование производственной площадки предприятия-изготовителя и выявлены нарушения в части технологических процессов производства и организации производственного контроля. Изъято три партии воды для детского питания объемом более 13 тысяч литров", - отметили в Роспотребнадзоре.
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В ведмстве уточнили, что по результатам проверки в отношении производителя воды были приняты меры административного воздействия. Были в том числе выданы предписания об устранении выявленных нарушений, приостановлении реализации несоответствующей продукции, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.
"Предприятие приостановило производство воды для детского питания до устранения всех несоответствий. Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
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