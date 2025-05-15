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У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио - РИА Новости, 15.05.2025
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
У США нет завышенных ожиданий по поводу российско-украинских переговоров в Турции, сказал госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:01:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. У США нет завышенных ожиданий по поводу российско-украинских переговоров в Турции, сказал госсекретарь Марко Рубио."Хочу быть откровенным: у нас нет больших ожиданий относительно того, что произойдёт завтра", - сказал Рубио журналистам в Турции.Он выразил мнение, что уровень команды, направленной российской стороной, не свидетельствует о том, что эти переговоры приведут к значительному прогрессу."Единственный способ добиться прорыва в этой ситуации — это личная встреча президента Трампа с президентом Путиным", - добавил Рубио.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, турция, марко рубио, сша, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Марко Рубио, США, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
У США нет завышенных ожиданий по переговорам в Стамбуле, заявил Рубио
Reuters: в США нет завышенных ожиданий касательно переговоров в Стамбуле