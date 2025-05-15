https://ria.ru/20250515/putin-2017162366.html

Путин поприветствовал участников и гостей выставки вертолетной индустрии

Путин поприветствовал участников и гостей выставки вертолетной индустрии - РИА Новости, 15.05.2025

Путин поприветствовал участников и гостей выставки вертолетной индустрии

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVIII Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2025", соответствующая... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:06:00+03:00

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технологии

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVIII Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2025", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия XVIII Международной выставки вертолётной индустрии "HeliRussia-2025", - говорится в сообщении. Путин отметил, что выставка является одним из наиболее авторитетных форумов, которые знакомят широкую публику, экспертное и предпринимательское сообщество с последними достижениями вертолётостроения. "Содействуя развитию научных, производственных, торговых связей России с зарубежными партнёрами, HeliRussia ярко свидетельствует о высоком международном интересе к отечественной авиатехнике, к результатам труда наших исследователей, конструкторов, испытателей. Они успешно продолжают традиции выдающихся предшественников, стоявших у истоков отрасли. Создают передовые технологии, внедряют уникальные инженерные решения, разрабатывают перспективные направления", - говорится в телеграмме. "В первую очередь, речь идёт о беспилотной авиации, которая сегодня приобретает стратегически важное значение как в оборонной, так и в гражданской сферах. Отрадно, что в программе нынешней выставки этой теме уделено особое внимание", - отметил президент. "Убеждён, что "HeliRussia-2025" пройдёт на достойном организационном уровне, послужит укреплению взаимовыгодных деловых контактов и инновационного потенциала наших предприятий, росту их конкурентоспособности. Желаю вам всего самого доброго", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250128/putin-1996008467.html

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технологии, россия, владимир путин, общество