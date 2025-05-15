https://ria.ru/20250515/putin-2017053605.html

"Должны определить". В США сделали неожиданное заявление о Путине

"Должны определить". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 15.05.2025

"Должны определить". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Только президент России Владимир Путин может определить, какое количество условий считается чрезмерным в мирном процессе по Украине, пишет American... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:51:00+03:00

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2025-05-15T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Только президент России Владимир Путин может определить, какое количество условий считается чрезмерным в мирном процессе по Украине, пишет American Conservative."Путин или российский народ в целом, а не Трамп, должны определить, какое количество требований считается слишком чрезмерным", — говорится в материале.Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 мая заявил, что Россия выдвигает чрезмерные требования в ходе процесса по завершению конфликта на Украине.Вечером в среду глава государства утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

https://ria.ru/20250515/express-2017034777.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017012252.html

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россия, украина, сша, владимир мединский, владимир путин, михаил галузин, в мире