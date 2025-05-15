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Московские производители начали соревноваться за "Золотого медвежонка"

Московские производители начали соревноваться за "Золотого медвежонка" - РИА Новости, 15.05.2025

Московские производители начали соревноваться за "Золотого медвежонка"

Онлайн-голосование за номинантов XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" стартовало, поддержать столичных... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:00:00+03:00

2025-05-15T12:00:00+03:00

2025-05-15T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Онлайн-голосование за номинантов XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" стартовало, поддержать столичных производителей-участников можно на официальном сайте до 6 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие индустрии детских товаров – одна из приоритетных задач московской промышленности. Сегодня в городе около 30 предприятий выпускают одежду, школьную форму, обувь, продукты питания, игрушки, образовательное оборудование и другие изделия для детей всех возрастов. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего развития производства качественной, инновационной продукции для наших детей и отмечаем высокую конкурентоспособность отрасли", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что национальная премия дает возможность отметить лучшие товары, а также стимул к устойчивому развитию сферы.В 2025 году столица – лидер по числу номинаций и проектов, представленных на премии. Это подчеркивает высокий уровень локального производства – в конкурсе принимают участие около 20 московских производителей, отмечают в пресс-службе.Так, компания "Бау-Групп" участвует в номинации "Лучшие игры и игрушки". Предприятие представило игрушки-муфты, разработанные при участии психологов и педагогов. Они производятся из гипоаллергенных материалов и отражают базовые человеческие эмоции. Товары поставляются с паспортом, где указан уникальный идентификационный номер с защитной голограммой.В номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения" участвует компания "Некс-Т" – она является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Производитель представил интерактивное оборудование с развивающими играми и героями мультфильмов. Так, в игровом формате дети развивают навыки командной работы и создают разные проекты. Интерактивные занятия делают обучение более интересным и увлекательным.По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, столица показывает системный подход к развитию детской индустрии. Так, московские производители создают не просто товары, а решения, которые способствуют здоровому, безопасному и всестороннему развитию детей.Она отметила, что премия "Золотой медвежонок" помогает выявить продукты, укрепляя доверие родителей и показывая высокую планку качества для всей отрасли. Участие московских производителей в конкурсе – подтверждение их ориентации на качество, безопасность, инновации и социальную значимость продукции и услуг для детей.Столица активно развивает индустрию детских товаров. Так, Москва и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров проработали с начала 2025 года дорожную карту по развитию отрасли. Карта предполагает создание городом новых инструментов поддержки производителей для роста выпуска качественной продукции, расширения спроса на внутреннем рынке и увеличения экспортного потенциала.

https://ria.ru/20250515/liksutov-2017039076.html

https://ria.ru/20250515/moskva-2016977284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса