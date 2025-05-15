https://ria.ru/20250515/prestuplenie-2017007988.html

В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин

В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин - РИА Новости, 15.05.2025

В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин

Неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание, сообщило... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:25:00+03:00

2025-05-15T00:25:00+03:00

2025-05-15T00:25:00+03:00

происшествия

ардонский район

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ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание, сообщило ГУМВД региона."Предварительно установлено, что 14 мая 2025 года примерно в 20 часов 45 минут на территории автомойки, расположенной в г. Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Пострадавшие, являющиеся жителями республики, были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.Отмечается, что спасти 24-летнего пострадавшего не удалось, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели.Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов, добавили в ведомстве.Введен план "Перехват", усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника.

https://ria.ru/20250514/moskva-2016902865.html

https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014747719.html

ардонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ардонский район