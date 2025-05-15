https://ria.ru/20250515/prestuplenie-2017007988.html
В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин
В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин - РИА Новости, 15.05.2025
В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин
Неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание, сообщило... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:25:00+03:00
2025-05-15T00:25:00+03:00
2025-05-15T00:25:00+03:00
происшествия
ардонский район
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ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание, сообщило ГУМВД региона."Предварительно установлено, что 14 мая 2025 года примерно в 20 часов 45 минут на территории автомойки, расположенной в г. Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Пострадавшие, являющиеся жителями республики, были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.Отмечается, что спасти 24-летнего пострадавшего не удалось, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели.Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов, добавили в ведомстве.Введен план "Перехват", усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника.
https://ria.ru/20250514/moskva-2016902865.html
https://ria.ru/20250503/zaderzhanie-2014747719.html
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происшествия, ардонский район
Происшествия, Ардонский район
В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин
В Северной Осетии неизвестный расстрелял троих мужчин, один из них погиб
ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание, сообщило ГУМВД региона.
"Предварительно установлено, что 14 мая 2025 года примерно в 20 часов 45 минут на территории автомойки, расположенной в г. Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Пострадавшие, являющиеся жителями республики, были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасти 24-летнего пострадавшего не удалось, 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. С места стрельбы полицейские изъяли пули и гильзы, допрашиваются свидетели.
Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов, добавили в ведомстве.
Введен план "Перехват", усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника.