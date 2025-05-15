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Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины в Стамбуле
Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская и иностранная пресса, в том числе турецкая, находятся в ожидании переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:20:00+03:00
2025-05-15T09:20:00+03:00
2025-05-15T09:20:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская и иностранная пресса, в том числе турецкая, находятся в ожидании переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Первые за три года вооруженного конфликта прямые переговоры России и Украины планируются 15 мая в Стамбуле по предложению президента РФ Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что переговоры, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году. Тогда переговоры шли в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российская делегация прибыла в Стамбул в четверг утром для переговоров с Киевом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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Российские и иностранные журналисты около президентского офиса в Стамбуле
Российские и иностранные журналисты окружили территорию у президентского офиса в Стамбуле, где должны пройти переговоры представителей Москвы и Киева
2025-05-15T09:20
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PT0M06S
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в мире, россия, стамбул, турция, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналисты ожидают начало переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская и иностранная пресса ожидает переговоры РФ и Украины в Стамбуле
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская и иностранная пресса, в том числе турецкая, находятся в ожидании переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Первые за три года вооруженного конфликта прямые переговоры России и Украины планируются 15 мая в Стамбуле по предложению президента РФ Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что переговоры, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году. Тогда переговоры шли в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.
Российская делегация прибыла в Стамбул в четверг утром для переговоров с Киевом.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.