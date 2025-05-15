https://ria.ru/20250515/premiya-2017183373.html

Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани

Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани - РИА Новости, 15.05.2025

Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани

Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:08:00+03:00

2025-05-15T18:08:00+03:00

2025-05-15T18:08:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017182433_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_28bd998829e473071f3bf217ab60bc99.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Организатором премии выступает министерство труда и социального развития Краснодарского края. Также премия проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. "Победителями станут 15 конкурсантов. Это талантливые и целеустремленные спортсмены, художники, волонтеры, общественные и культурные деятели. Каждый из них получит премию в размере 150 тысяч рублей. Сегодня в регионе живет 443 тысячи инвалидов, в том числе почти 34 тысяч детей", – написала в своем телеграм-канале заместитель главы региона Анна Минькова. Она отметила, что многие из них уже добились высоких результатов в профессиональной деятельности и искусстве. Для участия в конкурсе необходимо направить комплект документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края вместе с презентацией или коротким видеороликом о конкурсанте. Прием заявок завершится 1 августа.

https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев