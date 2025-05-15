https://ria.ru/20250515/premiya-2017183373.html
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани - РИА Новости, 15.05.2025
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:08:00+03:00
2025-05-15T18:08:00+03:00
2025-05-15T18:08:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017182433_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_28bd998829e473071f3bf217ab60bc99.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Организатором премии выступает министерство труда и социального развития Краснодарского края. Также премия проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. "Победителями станут 15 конкурсантов. Это талантливые и целеустремленные спортсмены, художники, волонтеры, общественные и культурные деятели. Каждый из них получит премию в размере 150 тысяч рублей. Сегодня в регионе живет 443 тысячи инвалидов, в том числе почти 34 тысяч детей", – написала в своем телеграм-канале заместитель главы региона Анна Минькова. Она отметила, что многие из них уже добились высоких результатов в профессиональной деятельности и искусстве. Для участия в конкурсе необходимо направить комплект документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края вместе с презентацией или коротким видеороликом о конкурсанте. Прием заявок завершится 1 августа.
https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017182433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c20092031156fdedf60b0884c3d62cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани
В Краснодарском крае стартовал прием заявок на соискание премий губернатора
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Организатором премии выступает министерство труда и социального развития Краснодарского края. Также премия проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева
.
"Победителями станут 15 конкурсантов. Это талантливые и целеустремленные спортсмены, художники, волонтеры, общественные и культурные деятели. Каждый из них получит премию в размере 150 тысяч рублей. Сегодня в регионе живет 443 тысячи инвалидов, в том числе почти 34 тысяч детей", – написала в своем телеграм-канале заместитель главы региона Анна Минькова.
Она отметила, что многие из них уже добились высоких результатов в профессиональной деятельности и искусстве.
Для участия в конкурсе необходимо направить комплект документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края вместе с презентацией или коротким видеороликом о конкурсанте. Прием заявок завершится 1 августа.