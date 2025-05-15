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Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани - РИА Новости, 15.05.2025
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Краснодарский край
 
18:08 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/premiya-2017183373.html
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани - РИА Новости, 15.05.2025
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:08:00+03:00
2025-05-15T18:08:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Организатором премии выступает министерство труда и социального развития Краснодарского края. Также премия проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. "Победителями станут 15 конкурсантов. Это талантливые и целеустремленные спортсмены, художники, волонтеры, общественные и культурные деятели. Каждый из них получит премию в размере 150 тысяч рублей. Сегодня в регионе живет 443 тысячи инвалидов, в том числе почти 34 тысяч детей", – написала в своем телеграм-канале заместитель главы региона Анна Минькова. Она отметила, что многие из них уже добились высоких результатов в профессиональной деятельности и искусстве. Для участия в конкурсе необходимо направить комплект документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края вместе с презентацией или коротким видеороликом о конкурсанте. Прием заявок завершится 1 августа.
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на соискание премий губернатора

© Фото : Администрация Краснодарского краяЛауреаты прошлогодней именной премии губернатора Краснодарского края
Лауреаты прошлогодней именной премии губернатора Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края
Лауреаты прошлогодней именной премии губернатора Краснодарского края
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартовал прием заявок на соискание именных премий губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Организатором премии выступает министерство труда и социального развития Краснодарского края. Также премия проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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12 мая, 14:14
"Победителями станут 15 конкурсантов. Это талантливые и целеустремленные спортсмены, художники, волонтеры, общественные и культурные деятели. Каждый из них получит премию в размере 150 тысяч рублей. Сегодня в регионе живет 443 тысячи инвалидов, в том числе почти 34 тысяч детей", – написала в своем телеграм-канале заместитель главы региона Анна Минькова.
Она отметила, что многие из них уже добились высоких результатов в профессиональной деятельности и искусстве.
Для участия в конкурсе необходимо направить комплект документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края вместе с презентацией или коротким видеороликом о конкурсанте. Прием заявок завершится 1 августа.
 
Краснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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