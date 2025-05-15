https://ria.ru/20250515/premiya-2017159680.html

Создателям снарядов для огнеметных систем присудили премию имени Жукова

Создателям снарядов для огнеметных систем присудили премию имени Жукова - РИА Новости, 15.05.2025

Создателям снарядов для огнеметных систем присудили премию имени Жукова

Президент РФ Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки создателям снарядов для... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:59:00+03:00

2025-05-15T16:59:00+03:00

2025-05-15T17:07:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом присудил государственную премию имени маршала Жукова за 2025 год в области военной науки создателям снарядов для российских тяжелых огнеметных систем.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, премия присуждена коллективу специалистов "за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2".Премия присуждена сотрудникам АО "НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева" - главному конструктору направления межвидовых элементов вооружения Михаилу Васькину, главному конструктору научно-теоретического направления Сергею Захарову, начальнику технологического отдела №31 управления технологий Павлову Лахову, главному конструктору направления реактивных систем залпового огня Игорю Хлебникову, а также главным экспертам отдела технического обеспечения радиационной, химической и биологической защиты Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Тимуру Гиматдинову и Сергею Хрипкову.

https://ria.ru/20250515/putin--2017157394.html

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владимир путин, россия, общество