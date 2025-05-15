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Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали - РИА Новости, 15.05.2025
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали
Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:30:00+03:00
2025-05-15T10:30:00+03:00
2025-05-15T11:00:00+03:00
происшествия
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ахтубинский район
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На данный момент пожар локализован. Предварительно, площадь пожара две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 25 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, россия, ахтубинский район, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань
Происшествия, Россия, Ахтубинский район, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали
МЧС: в Астраханской области локализовали крупный пожар на птицефабрике