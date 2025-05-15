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Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали

Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали - РИА Новости, 15.05.2025

Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали

Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T11:00:00+03:00

происшествия

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ахтубинский район

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На данный момент пожар локализован. Предварительно, площадь пожара две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20250514/pozhar-2016977471.html

россия

ахтубинский район

астраханская область

астрахань

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2025

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происшествия, россия, ахтубинский район, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань