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Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали - РИА Новости, 15.05.2025
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10:30 15.05.2025 (обновлено: 11:00 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/pozhar-2017048666.html
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали - РИА Новости, 15.05.2025
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали
Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:30:00+03:00
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происшествия
россия
ахтубинский район
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На данный момент пожар локализован. Предварительно, площадь пожара две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 25 человек и восемь единиц техники.
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россия
ахтубинский район
астраханская область
астрахань
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происшествия, россия, ахтубинский район, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань
Происшествия, Россия, Ахтубинский район, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань
Пожар на птицефабрике под Астраханью локализовали

МЧС: в Астраханской области локализовали крупный пожар на птицефабрике

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на птицефабрике в Астрахани. 15 мая 2025
Ликвидация пожара на птицефабрике в Астрахани. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на птицефабрике в Астрахани. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Крупный пожар на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент пожар локализован. Предварительно, площадь пожара две тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 25 человек и восемь единиц техники.
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ПроисшествияРоссияАхтубинский районАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астрахань
 
 
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