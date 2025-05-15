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Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи - РИА Новости, 15.05.2025
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Белгородская область
 
16:08 15.05.2025 (обновлено: 16:28 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/pozdravlenie-2017143851.html
Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи
Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи - РИА Новости, 15.05.2025
Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков наградил многодетных матерей из Вейделевского района. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:08:00+03:00
2025-05-15T16:28:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков наградил многодетных матерей из Вейделевского района. Торжественное мероприятие, прошедшее в Вейделевском районе, было приурочено к Международному дню семьи. "Этот праздник напоминает нам о важности традиционных семейных ценностей, преданности и взаимоуважении. Крепкая и счастливая семья – фундамент для стабильного и процветающего общества и источник силы для каждого человека", – написал в своем телеграм-канале Юрий Клепиков. Спикер облдумы вручил многодетным матерям района почетные знаки "Материнская слава" III степени. "В каждой из семей воспитывается трое замечательных деток. Все ребята делают успехи в учебе и спорте, помогают родителям по хозяйству", – отметил Клепиков. Также председатель облдумы отметил, что супруг одной из награжденных женщин – участник специальной военной операции. В 2022 году мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил России, а в 2023 году вернулся домой, имея статус ветерана боевых действий. Также председатель облдумы поздравил семью, которая отметила юбилей совместной жизни – 55 лет. Кроме того, в рамках церемонии награждения благодарностями были отмечены и работники соцсферы, которые помогают многодетным семьям.
https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html
https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи

Клепиков наградил многодетных матерей Вейделевского района Белогорья

© Фото : телеграм-канал Юрия КлепиковаПредседатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков поздравил жителей региона с Днем семьи
Председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков поздравил жителей региона с Днем семьи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : телеграм-канал Юрия Клепикова
Председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков поздравил жителей региона с Днем семьи
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков наградил многодетных матерей из Вейделевского района.
Торжественное мероприятие, прошедшее в Вейделевском районе, было приурочено к Международному дню семьи.
"Этот праздник напоминает нам о важности традиционных семейных ценностей, преданности и взаимоуважении. Крепкая и счастливая семья – фундамент для стабильного и процветающего общества и источник силы для каждого человека", – написал в своем телеграм-канале Юрий Клепиков.
Спикер облдумы вручил многодетным матерям района почетные знаки "Материнская слава" III степени.
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"В каждой из семей воспитывается трое замечательных деток. Все ребята делают успехи в учебе и спорте, помогают родителям по хозяйству", – отметил Клепиков.
Также председатель облдумы отметил, что супруг одной из награжденных женщин – участник специальной военной операции. В 2022 году мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил России, а в 2023 году вернулся домой, имея статус ветерана боевых действий.
Также председатель облдумы поздравил семью, которая отметила юбилей совместной жизни – 55 лет. Кроме того, в рамках церемонии награждения благодарностями были отмечены и работники соцсферы, которые помогают многодетным семьям.
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Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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