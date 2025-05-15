https://ria.ru/20250515/pozdravlenie-2017143851.html

Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи

Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи - РИА Новости, 15.05.2025

Председатель Белгородской облдумы поздравил жителей региона с Днем семьи

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков наградил многодетных матерей из Вейделевского района. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:08:00+03:00

2025-05-15T16:08:00+03:00

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белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков наградил многодетных матерей из Вейделевского района. Торжественное мероприятие, прошедшее в Вейделевском районе, было приурочено к Международному дню семьи. "Этот праздник напоминает нам о важности традиционных семейных ценностей, преданности и взаимоуважении. Крепкая и счастливая семья – фундамент для стабильного и процветающего общества и источник силы для каждого человека", – написал в своем телеграм-канале Юрий Клепиков. Спикер облдумы вручил многодетным матерям района почетные знаки "Материнская слава" III степени. "В каждой из семей воспитывается трое замечательных деток. Все ребята делают успехи в учебе и спорте, помогают родителям по хозяйству", – отметил Клепиков. Также председатель облдумы отметил, что супруг одной из награжденных женщин – участник специальной военной операции. В 2022 году мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил России, а в 2023 году вернулся домой, имея статус ветерана боевых действий. Также председатель облдумы поздравил семью, которая отметила юбилей совместной жизни – 55 лет. Кроме того, в рамках церемонии награждения благодарностями были отмечены и работники соцсферы, которые помогают многодетным семьям.

https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html

https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума