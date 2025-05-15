https://ria.ru/20250515/postradavshie-2017040708.html

Число пострадавших при атаке ВСУ в ДНР увеличилось до трех

Число пострадавших при атаке ВСУ в ДНР увеличилось до трех - РИА Новости, 15.05.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ в ДНР увеличилось до трех

Число пострадавших мирных жителей из-за атаки со стороны украинских боевиков в Дзержинске городского округа Горловка увеличилось до трех, сообщил в четверг мэр... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:02:00+03:00

2025-05-15T10:02:00+03:00

2025-05-15T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

горловка

вооруженные силы украины

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей из-за атаки со стороны украинских боевиков в Дзержинске городского округа Горловка увеличилось до трех, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.Ранее он сообщал, что при атаке ВСУ на Дзержинск ранена мирная жительница."По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка возросло до трёх", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250515/chislo-2017040553.html

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

горловка

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донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия