https://ria.ru/20250515/postradavshie-2017038209.html

При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин

При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин - РИА Новости, 15.05.2025

При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин

Двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА по автомобилю, в котором они находились, в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:51:00+03:00

2025-05-15T09:51:00+03:00

2025-05-15T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА по автомобилю, в котором они находились, в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, им окажут необходимую помощь. "Враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Вновь обращаюсь ко всем жителям: пожалуйста, сохраняйте бдительность и не рискуйте собой!" — призвал Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html

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курская область, рыльский район, александр хинштейн, происшествия