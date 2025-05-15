https://ria.ru/20250515/postradavshie-2017038209.html
При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин
При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин - РИА Новости, 15.05.2025
При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин
Двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА по автомобилю, в котором они находились, в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:51:00+03:00
2025-05-15T09:51:00+03:00
2025-05-15T09:51:00+03:00
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александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА по автомобилю, в котором они находились, в селе Большенизовцево Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, им окажут необходимую помощь. "Враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Вновь обращаюсь ко всем жителям: пожалуйста, сохраняйте бдительность и не рискуйте собой!" — призвал Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html
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курская область, рыльский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Происшествия
При украинском обстреле Курской области пострадали двое мужчин
При обстреле ВСУ села Большенизовцево в Курской области пострадали двое мужчин