https://ria.ru/20250515/posol-2017221355.html

Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин

Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин - РИА Новости, 15.05.2025

Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин

Новый посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил о своем прибытии в Пекин и пообещал отстаивать интересы Вашингтона. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:31:00+03:00

2025-05-15T21:31:00+03:00

2025-05-15T21:31:00+03:00

в мире

сша

китай

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Новый посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил о своем прибытии в Пекин и пообещал отстаивать интересы Вашингтона. "Сегодня я прибыл в Пекин. Для меня большая честь представлять президента (Дональда) Трампа в качестве посла США в Китае. Я готов начать работать здесь, чтобы сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", - написал Пердью в соцсети X. Посол также опубликовал первые фотографии из посольства, выразив признательность его сотрудникам. "Для меня честь работать с ними ради продвижения интересов Америки в самых значимых дипломатических отношениях XXI века", - добавил он. Пердью 75 лет, он занимал кресло сенатора от штата Джорджия до 2021 года. До начала политической карьеры работал на руководящих постах в ряде корпораций, в том числе в качестве президента Reebok. У него есть опыт проживания в Гонконге. Новому послу предстоит работа в условиях эскалации торговых споров между США и Китаем.

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, пекин