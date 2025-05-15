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Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин - РИА Новости, 15.05.2025
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21:31 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/posol-2017221355.html
Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин
Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин - РИА Новости, 15.05.2025
Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин
Новый посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил о своем прибытии в Пекин и пообещал отстаивать интересы Вашингтона. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:31:00+03:00
2025-05-15T21:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Новый посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил о своем прибытии в Пекин и пообещал отстаивать интересы Вашингтона. "Сегодня я прибыл в Пекин. Для меня большая честь представлять президента (Дональда) Трампа в качестве посла США в Китае. Я готов начать работать здесь, чтобы сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", - написал Пердью в соцсети X. Посол также опубликовал первые фотографии из посольства, выразив признательность его сотрудникам. "Для меня честь работать с ними ради продвижения интересов Америки в самых значимых дипломатических отношениях XXI века", - добавил он. Пердью 75 лет, он занимал кресло сенатора от штата Джорджия до 2021 года. До начала политической карьеры работал на руководящих постах в ряде корпораций, в том числе в качестве президента Reebok. У него есть опыт проживания в Гонконге. Новому послу предстоит работа в условиях эскалации торговых споров между США и Китаем.
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
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в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
Новый посол США в Китае заявил о прибытии в Пекин

Новый посол США в Китае Пердью заявил, что готов отстаивать интересы Вашингтона

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Новый посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил о своем прибытии в Пекин и пообещал отстаивать интересы Вашингтона.
"Сегодня я прибыл в Пекин. Для меня большая честь представлять президента (Дональда) Трампа в качестве посла США в Китае. Я готов начать работать здесь, чтобы сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", - написал Пердью в соцсети X.
Посол также опубликовал первые фотографии из посольства, выразив признательность его сотрудникам.
"Для меня честь работать с ними ради продвижения интересов Америки в самых значимых дипломатических отношениях XXI века", - добавил он.
Пердью 75 лет, он занимал кресло сенатора от штата Джорджия до 2021 года. До начала политической карьеры работал на руководящих постах в ряде корпораций, в том числе в качестве президента Reebok. У него есть опыт проживания в Гонконге.
Новому послу предстоит работа в условиях эскалации торговых споров между США и Китаем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень
10 марта, 08:00
 
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